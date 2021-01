Astral Chain: Nintendo ha acquisito completamente il franchise?

Stando a una piccola variazione sulla pagine ufficiale di Astral Chain sul sito di Platinum Games, Nintendo potrebbe aver acquisito completamente il franchise. Sostanzialmente prima venivano riportati come proprietari dei diritti d'autore sia Nintendo, sia Platinum, mentre ora viene citata solo Nintendo.

Si tratta di un dettaglio apparentemente da poco, ma davvero significativo, perché indica la volontà di Nintendo di dare un seguito all'esperienza di Astral Chain, rendendola una sua serie interna. Se vogliamo è anche il segno che non vedremo mai il gioco su altre piattaforme che non siano marchiate Nintendo.

Se così non fosse non avrebbe avuto senso una variazione simile e Nintendo avrebbe potuto lasciare parte dei diritti in mano a Platinum, come fatto ad esempio all'epoca di The Wonderful 101 per Wii U.