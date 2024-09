Astro Bot o Harry Potter: Campioni di Quidditch? Cosa giocherete questo weekend?

Inizia un nuovo fine settimana e siamo di nuovo pronti per dedicarci a una delle nostre più grandi passioni, i videogiochi. Nel mezzo di una uscita con gli amici e la famiglia, potremo ritagliarci un po' di spazio per iniziare o proseguire le nostre avventure con il nostro gioco del momento. La domanda quindi è ovvia, diteci: cosa giocherete questo weekend del 7 settembre?

Astro Bot o Harry Potter: Campioni di Quidditch?

Astro Bot, con i suoi voti incredibili, ha chiaramente convinto la stampa internazionale e possiamo dare per scontato che la maggior parte degli appassionati del robottino di PlayStation saranno soddisfatti dell'opera. In questo fine settimana ci sarà quindi tutto il tempo per iniziare a esplorare i tanti pianeti dell'universo di Team Asobi, completando tante piccole sfide. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato perché non dovreste negarvi questa esclusiva PlayStation 5.

Kratos in versione Astro Bot

Se però i giochi di piattaforme non fanno proprio per voi, forse avrete deciso di dedicarvi a qualcosa di più competitivo e sportivo. Parliamo di Harry Potter: Campioni di Quidditch, che ci permette di vestire i panni di un/a giocatore/giocatrice dello sport a base di scope e boccini d'oro. Possiamo scegliere il nostro ruolo, personalizzare il mago o la strega e metterci alla prova online oppure contro l'IA in una serie di tornei. Inoltre, sappiamo già quali sono i contenuti previsti per i prossimi mesi.

Diteci, quindi, voi cosa giocherete questo weekend del 7 settembre?