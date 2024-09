MacBook Air M3 13'', il notebook di Apple vola al minimo storico su Amazon Italia

Se siete alla ricerca di un nuovo notebook dall'ottimo rapporto qualità / prezzo, vi trovate nel posto giusto: quest'oggi infatti Amazon vi propone MacBook Air M3 13'' in offerta al minimo storico con un ottimo sconto del 9% , consentendovi di risparmiare ben 300 euro rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo , o in alternativa fare un semplice click sul box immediatamente sottostante. MacBook Air M3 è disponibile in offerta su Amazon a soli 1049 euro , contro i 1349 euro del prezzo consigliato da Apple. Il notebook è venduto e spedito da Amazon , per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per garantirvi la consegna gratuita in un giorno.

Le caratteristiche salienti di MacBook Air M3

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo notebook è rappresentato dal suo chip proprietario M3, in grado di assicurare elevate prestazioni per ogni circostanza possibile, anche per i software più pesanti come nel caso del fotoritocco o del videoediting.

MacBook Air M3

MacBook Air M3 presenta un SSD da 256 GB di memoria, all'interno del quale potrete archiviare tranquillamente foto, video e file di qualsiasi altro tipo con una notevole velocità in lettura e in scrittura. Nel caso dell'offerta proposta da Amazon, il notebook si presenta nella sua splendida colorazione Mezzanotte, elegante e perfetta per tutti i gusti.