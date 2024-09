Il padre di Final Fantasy Hironobu Sakaguchi non ce la fa proprio ad andare in pensione e spiega il motivo

Hironobu Sakaguchi non è esattamente un giovincello. Il creatore di Final Fantasy ha 61 anni e, sebbene possa certamente avere di fronte a sé ancora tanti anni, potrebbe anche volersi ritirare dallo sviluppo dei videogiochi per godersi con più tranquillità la pensione . Potrebbe, ma non ci riesce.

Le parole di Sakaguchi

Secondo quanto indicato dalla testata inglese, Sakaguchi avrebbe affermato che l'idea iniziale era di creare Fantasian - il suo più recente videogioco - come sua opera finale, ma ora ha deciso di non volersi più ritirare. Il creativo ha affermato che il team ha iniziato i lavori per un nuovo prodotto.

Fantasian: Neo Dimension è un gioco di ruolo a turni

Va precisato che non si tratta di una novità. Già nel dicembre 2022 lo sviluppatore aveva svelato che stava lavorando a un "dark fantasy". Nel novembre 2023 aveva di nuovo confermato di star sviluppando tale opera e quest'anno aveva indicato di aver concluso la creazione di una trama per il gioco, sebbene fosse molto impegnato a giocare a Final Fantasy 14.

In questa nuova intervista, però, ha spiegato perché ha deciso di non smettere di lavorare: "la produzione di giochi è divertente. Potrebbe essere più un piacere che un lavoro". Afferma anche collaborare con i suoi amici è piacevole e non vede l'ora di lavorare con loro di nuovo. Infine, come nota personale, aggiunge che avrà presto un nipote e che spera di incorporare questa nuova esperienza nel nuovo gioco.

Per quanto riguarda il suo gioco in uscita a breve, sappiamo che Fantasian Neo Dimension vi permetterà di ascoltare le musiche di Final Fantasy durante gli scontri.