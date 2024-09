Fantasian Neo Dimension vi permetterà di ascoltare le musiche di Final Fantasy durante gli scontri

Fantasian Neo Dimension è la nuova versione del videogioco di Hironobu Sakaguchi , inizialmente pubblicato su Apple Arcade. Ora l'opera è prevista per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Xbox Series X|S (esatto, niente versione Xbox One).

I dettagli sulle musiche di Final Fantasy

Secondo quanto svelato da varie anteprime, sarà infatti possibile ascoltare la musica originale creata per Fantasia, oppure optare per le traccie più iconiche di Final Fantasy. Sarà possibile scegliere uno specifico gioco dal quale prendere le musiche, oppure rendere il tutto casuale e far scegliere al videogioco di volta in volta.

Per quanto riguarda i giochi selezionati, non abbiamo una vera e propria lista completa, ma dovrebbero essere inclusi i giochi della Final Fantasy Pixel Remaster (non è chiaro se tutti, ma crediamo sia probabile), Final Fantasy XIV: Endwalker e Dawntrail, Final Fantasy VII Remake e Rebirth e Final Fantasy XVI. Come potete vedere, sono inclusi anche giochi con i quali Sakaguchi non ha alcun legame. Ovviamente più scelte ci saranno, meglio sarà per i fan.

Si tratta di una novità molto interessante, resa possibile dal fatto che Fantasian Neo Dimension è pubblicato da Square Enix. Vi segnaliamo infine che Fantasian Neo Dimension ha una classificazione ESRB, che parla del gioco.