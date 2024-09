Nvidia vi spiega come sfruttare il DLSS per giocare al meglio a Black Myth: Wukong

Non tutti però sono esperti dell'argomento e quindi Nvidia ha realizzato un video nel quale spiega come è possibile migliorare le prestazioni di Black Myth: Wukong.

Black Myth: Wukong è un gioco graficamente notevole su PC, ma ovviamente per poter godere al meglio dell'opera è bene usare varie tecnologie, come ad esempio quelle di Nvidia, come DLSS 3 .

Il video del DLSS 3 in Black Myth: Wukong

Nel video NVIDIA spiega, in traduzione: "Parliamo di tecnologia e di come moltiplicare le prestazioni in Black Myth: Wukong, attivando DLSS 3. Black Myth: Wukong presenta un'azione frenetica ambientata in uno splendido mondo mitologico, creato con tecnologie all'avanguardia. Per garantire la massima qualità e le massime prestazioni nel gioco, è necessario utilizzare diverse funzioni di DLSS 3."

"DLSS Super Resolution aumenta le prestazioni di gioco su tutte le GPU GeForce RTX. Utilizza l'intelligenza artificiale per ricostruire il gameplay ad alta risoluzione, offrendo al contempo le prestazioni di una risoluzione inferiore."

"Un'altra funzione, DLSS Frame Generation, è disponibile per le GPU RTX 40 Series. Frame Generation migliora ulteriormente le prestazioni utilizzando l'intelligenza artificiale per generare fotogrammi aggiuntivi. Questo risultato si ottiene analizzando due fotogrammi del gioco e creando un terzo fotogramma intermedio, che non deve essere generato dal gioco stesso. Il risultato è un'esperienza di gioco ancora più fluida e un aumento della frequenza dei fotogrammi. Giocando a Black Myth: Wukong su una GPU RTX 40 Series con DLSS 3, potrete godere delle impostazioni più elevate e degli FPS massimi."

