Astro's Playroom in un nuovo trailer di gameplay

Sony ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Astro's Playroom, il gioco preinstallato in PS5 che sfrutta al massimo il controller DualSense. Nel video possiamo vedere alcune delle location di questo simpatico platform dalla durata limitata ma dalle caratteristiche davvero interessanti.

Sicuramente è un ottimo passatempo per i primi acquirenti della console di Sony, in attesa di qualcosa di più corposo. Da notare anche l'altissimo numero di citazioni del mondo PlayStation presenti, da hardware del passato a personaggi amatissimi dai giocatori, tipo Kratos e Atreus dalla serie God of War. Uno spettacolo, insomma.

Per il resto vi ricordiamo che Astos' Playroom sarà disponibile dal 19 novembre 2020, insieme a PS5. Se vi interessa saperne di più sulla console, leggete la nostra recensione fresca di pubblicazione.