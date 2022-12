ASUS: Zenfone 9 in promozione, un ASUS Chromebook C204 in regalo con ogni acquisto

ASUS propone una nuova e interessante promozione per il proprio Zenfone 9: con ogni acquisto sarà possibile ottenere un ASUS Chromebook C204 in regalo.

Natale non è ancora arrivato quindi siamo ancora in tempo per fare (o farci!) qualche bel regalo a tema tecnologico. ASUS ci viene incontro con una nuova serie di sconti e offerte speciali che permettono di acquistare anche la promozione legata al Zenfone 9 nel modello da 8/128 GB. Lo smartphone costa 799€, ma con un omaggio: un ASUS Chromebook C204, completamente gratuito con l'acquisto dello smartphone. La promozione è valida fino al 18 dicembre 2022.

Zenfone 9 ASUS Zenfone 9 è un top di gamma compatto Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, in questo modello troviamo il nuovo Snapdragon 8+ Gen 1, una fotocamera principale con sensore Sony IMX 766 da 50 MP e un form Factor compatto, con display da 5,9 pollici, il tutto con certificazione IP68 e una certa personalità nel design, in particolare per quanto riguarda la parte posteriore del dispositivo. Dal punto di vista fotografico, ad esempio, Zenfone 9 sfrutta uno stabilizzatore Gimbal ibrido a 6 assi, oltre alla modalità Light Trail e video in 4K e 8K con HDR. Particolare anche il controllo attraverso il nuovo pulsante di accensione multifunzione ZenTouch, posto lateralmente, che consente di gestire alcuni comandi come lo sblocco con un solo tocco grazie al sensore di impronte integrato e lo swipe verso l'alto e il basso, oltre al doppio click per l'attivazione di funzioni varie. Vi ricordiamo anche che Zenfone 9 è stato uno dei primi smartphone ad aggiornarsi ad Android 13, con tutte le sue novità che includono il supporto allo Spatial Audio, allo streaming delle app di messaggistica direttamente sul Chromebook, al sistema di connessione smartphone-tablet e novità per il benessere del sonno, al sistema di messaggistica e all'interfaccia. Vediamo però tutte le caratteristiche tecniche in modo ordinato: Dimensioni: 146.5 x 68.1 x 9.1 mm

146.5 x 68.1 x 9.1 mm Peso: 169 grammi

169 grammi Display: OLED da 5,9 pollici 20:9 Risoluzione 1080 x 2400 pixel Refresh rate a 120 Hz Luminosità: 800 nit e 1100 nit di picco

SoC: Snapdragon 8+ Gen 1

Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 8/16 GB

8/16 GB Fotocamere posteriori: Wide 50 MP, f/1.9 Ultrawide 12 MP, f/2.2

Fotocamera frontale: 12 MP, f/2.5

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6

802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth: 5.2 con A2DP

5.2 con A2DP Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale

Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale Colori: Midnight Black Moonlight White Sunset Red Starry Blue

Batteria: 4300 mAh