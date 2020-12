L'autore di Silent Hill lavora a un nuovo gioco horror ma meno "hardcore"

L'autore del Silent Hill originale, Keiichiro Toyama, sta lavorando a un nuovo gioco horror che potrebbe piacere ai fan della serie Konami, sebbene sia indirizzato nelle intenzioni dello sviluppatore a un pubblico più ampio e meno "hardcore" di quanto potrebbe essere quello di Silent Hill.

Abbiamo saputo solo qualche giorno fa che Keiichiro Toyama, padre di Silent Hill, Gravity Rush e Siren, ha lasciato Sony per fondare un nuovo team indipendente, chiamato Bokeh Game Studio, insieme anche ad altri membri chiave del Sony Japan Studio, che di recente ha continuato a perdere diversi elementi importanti.

Questo fatto sembra avere del tutto congelato le voci di corridoio su un nuovo Silent Hill, che secondo diversi presunti insider doveva essere in sviluppo proprio presso il Japan Studio di Sony, attraverso una collaborazione con Konami che avrebbe dovuto portare il titolo in esclusiva su PS5.

Non tutto è perduto, tuttavia: a quanto pare Toyama è veramente al lavoro su un gioco horror, che lui stesso definisce action adventure ma indirizzato a un pubblico piuttosto ampio, sebbene possa probabilmente piacere ai fan di Silent Hill. In un'intervista pubblicata da IGN Japan, Toyama ha riferito che il "se non altro, questo gioco sarà più orientato verso l'horror", spiegando che "potrebbe piacere ai fan dei lavori precedenti", tra i quali c'è ovviamente Silent Hill.

Tuttavia, come elemento distintivo, sembra che il team si stia concentrando sul renderlo "un'esperienza d'intrattenimento più ampia e completa, piuttosto che un gioco horror hardcore vero e proprio". L'uscita, tuttavia, è ancora lontana: il progetto dovrebbe essere completato solo nel 2023.