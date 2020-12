PlayStation Plus gennaio 2021: quando saranno svelati i giochi gratis per PS4 e PS5?

Mancano ancora pochi giorni e Sony annuncerà i giochi gratis di gennaio 2021 per PS4 e PlayStation 5 dell'abbonamento PlayStation Plus. Se tutto andrà come previsto, il colosso giapponese svelerà i giochi gratis PS Plus di gennaio il 30 dicembre alle 17:30, per poi renderli disponibili per PlayStation 4 e PS5 il 5 gennaio.

Si tratta senza dubbio di uno dei momenti più attesi del mese, dato che gli abbonati PS Plus possono scoprire quali giochi saranno aggiunti senza bisogno di ulteriori esborsi al loro catalogo. I giochi PS Plus di dicembre sono stati Just Cause 4, Rocket Arena e Worms Rumble.

Se questo schema dovesse essere ripetuto, dovrebbero arrivare due giochi per PlayStation 4 e almeno uno pensato nativamente per l'ultima arrivata in casa Sony, ovvero PS5. Bugsnax e Worms Rumble, infatti, nonostante siano disponibili anche per PS4 sono pensati per PlayStation 5, ma questo non significa necessariamente che anche questo mese sarà offerto anche un gioco per questa console.

Cosa sperate sarà proposto all'interno del PlayStation Plus di gennaio 2021?