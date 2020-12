I 20 migliori giochi del 2020 secondo Ars Technica mostrano delle sorprese

Anche la rivista Ars Technica ha pubblicato la sua classifica sui 20 migliori giochi del 2020, rientrando dunque nella tendenza tipica di fine anno di fare un bilancio globale sui 12 mesi passati, ma in questo caso i titoli presenti nascondono anche sorprese interessanti, sia come assortimento che come posizione gerarchica.

Come potete vedere nella top 20 di Ars Technica riportata qui sotto, il primo posto è assegnato a Hades, titolo indie da parte di Supergiant Games la cui posizione non giunge propriamente come una sorpresa, visto che il gioco è presente nelle selezioni di praticamente tutte le testate viste finora e fa anche parte dei 10 migliori giochi del 2020 stilati da Multiplayer.it.

La rivista presa in considerazione non è dedicata completamente ai videogiochi ma all'elettronica, informatica e altro in generale, dunque è particolarmente interessante carpire il suo punto di vista anche sul fronte dei videogiochi, che si presenta piuttosto articolato, prendendo in considerazione anche titoli meno noti. In tutto questo, potrebbe fare discutere la posizione di The Last of Us 2 al penultimo posto della top 20, per esempio, quella di Cyberpunk 2077 e altro.

I 20 migliori giochi del 2020 secondo Ars Technica: