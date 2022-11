Avatar: James Cameron svela dettagli sul seguito cancellato e trasformato in una graphic novel

James Cameron ha condiviso alcuni dettagli di un sequel di Avatar cancellato, noto come The High Ground, rivelando che aveva una sceneggiatura di 130 pagine con molte "cose fantastiche", tra cui una battaglia a gravità zero.

Cameron ha parlato del sequel di Avatar cancellato nel nuovo numero della rivista Total Film. Ha spiegato perché non è mai arrivati sul grande schermo, affermando che la sceneggiatura mancava di alcuni elementi importanti che sono invece presenti nel vero seguito poi prodotto; parliamo ovviamente di Avatar: La via dell'acqua.

"Stavamo facendo delle prove", ha dichiarato alla rivista. "Stavo lavorando con un team di scrittori. Avevamo un sacco di idee. Continuavamo a cercare di racchiuderle in una scatola, ma non si adattavano mai del tutto. Così, a un certo punto, ho detto: 'Lo finisco e vedo se è un film'. L'ho fatto. È stato ultimato, credo, con 130 pagine. Ho pensato: "Ehi, questa è una grande storia. Questa è una lettura fantastica'".

Una Na'vi di Avatar

"Ma mancava di uno degli elementi critici dei sequel, ovvero che non si spingeva abbastanza verso l'inaspettato. Inoltre non rispettava abbastanza le regole di Avatar, che consiste nel collegarci al mondo dei sogni, che ha una componente spirituale che non riusciamo a quantificare a parole. Ha rispettato tutte le altre caselle, ma non ha rispettato quella".

Cameron e il suo team hanno ristrutturato alcune parti della sceneggiatura di The High Ground per inserirle nei prossimi sequel di Avatar, ma hanno deciso di adattare il resto della storia per una nuova graphic novel che arriverà sugli scaffali il 6 dicembre. Il fumetto farà da prequel a La via dell'acqua.

"C'è del materiale fantastico. Voglio dire, ci sono i Na'vi che combattono con archi e frecce in assenza di gravità", ha detto. "Ma non ha raggiunto gli obiettivi tematici che avevo in mente. Quindi lo stiamo trasformando in una graphic novel della Dark Horse. Potrete vedere la battaglia intermedia che ha avuto luogo tra il primo e il secondo film".

Sappiamo anche che Avatar La via dell'acqua parlerà ancora di ambientalismo ma non sarà un "predica".