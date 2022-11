AOC U28G2XU2: la recensione di un monitor gaming 4K che supera le aspettative

L'ormai ampio panorama dei monitor 4K a 144 Hz conta diversi modelli che scendono a compromessi per contenere il prezzo ed è proprio questo il fulcro della recensione del monitor AOC U28G2XU2 che state leggendo. Parliamo infatti di un classico pannello IPS, inevitabilmente limitato per neri, che non brilla certo per copertura colore ma che, come vedremo, riesce a esprimere una qualità niente male. Il tutto con un prezzo al consumatore che si aggira intorno ai 699€ ma che risente già di molteplici scontistiche.

Caratteristiche hardware Il monitor da gioco AOC U28G2XU2 sposa le classiche tonalità da periferica da gioco Il monitor da gioco AOC U28G2XU2 monta un pannello IPS piatto da 28 pollici di diagonale con risoluzione 4K a 144 Hz e un 1 millisecondo di tempo di risposta dichiarato. Non introduce, quindi, nulla di nuovo in un panorama che tra l'altro è già ricco di opzioni Mini LED, si sta popolando dei primi monitor da gioco OLED e sogna già gli schermi Micro LED, probabile opzione di punta del futuro. Ma, nonostante questa premessa non particolarmente esaltante, quello realizzato da AOC è un monitor molto interessante che esprime una qualità complessiva superiore a quella che ci si immaginerebbe leggendo sommariamente le caratteristiche. Queste, infatti, non colpiscono l'attenzione. Partiamo dal classico contrasto nativo 1000:1, tipico degli IPS con retroilluminazione W-LED, che fa il paio con una luminanza tipica dichiarata di 370 nit, tutt'altro che esaltante. Ed è leggermente sotto la media, anche se si tratta comunque di un valore buono, la copertura dello spazio di colore DCI-P3 del 93%. Inoltre la certificazione HDR si ferma al minimo indispensabile, ovvero VESA DisplayHDR 400, e la connettività non prevede porte USB-C accontentandosi delle classiche USB-A, sebbene una di queste sia dotata di ricarica rapida. Inoltre, come vedremo, il design non è dei più ispirati. La connettività dell'AOC U28G2XU2 ha tutto l'essenziale ma non include porte USB-C Ma quando si parla di tempo di risposta è bene tenere a mente che il singolo millisecondo vale sia per la scala MRPT che per quella GtG. Inoltre la qualità costruttiva, nonostante il design non proprio travolgente, c'è e si sente anche nell'ergonomia completa, nel peso contenuto e nella presenza di due altoparlanti da 3 W, leggermente più potenti di quelli tipici. Non mancano inoltre modalità Picture in Picture, Picture by Picture, svariati profili dedicati alle varie tipologie di fruizione, opzioni in quantità e piena compatibilità con qualsivoglia GPU o console grazie all'Adaptive Sync, al VRR e alla connettività video che comprende due porte HDMI 2.1 da 4K a 120 Hz e 2 DisplayPort 1.3 con DSC per arrivare al 4K a 144 Hz. Scheda tecnica Philips Momentum 279M1RV Diagonale: 28 pollici, piatto

28 pollici, piatto Pannello: IPS con retroilluminazione W-LED

IPS con retroilluminazione W-LED Risoluzione: UHD 16:9 (3840 x 2160)

UHD 16:9 (3840 x 2160) Refresh rate: fino a 144 Hz

fino a 144 Hz Tempo di risposta: 1 ms MRPT e GtG

1 ms MRPT e GtG Colori: 8-bit (16,7 milioni di colori)

8-bit (16,7 milioni di colori) Gamma: copertura DCI-P3 93% copertura SRGB 99%

Contrasto: 1000:1 nativo, 80M:1 dinamico

1000:1 nativo, 80M:1 dinamico Tecnologie gaming: Adaptive Sync compatibile G-Sync, VRR, menu rapido gaming

Adaptive Sync compatibile G-Sync, VRR, menu rapido gaming Luminanza: 370 nit tipica

370 nit tipica HDR: VESA DisplayHDR 400

VESA DisplayHDR 400 Connettività: 2x HDMI 2.1 (4K a 120 Hz, compatibile console) 1x DisplayPort 1.4 DSC (4K a 144Hz) 3x USB 3.2 Gen 1 (1x con ricarica rapida) jack audio cuffia da 3.5 mm

Audio: 2x altoparlanti 3 W (supporto DTS)

2x altoparlanti 3 W (supporto DTS) Funzioni speciali: Picture in Picture, Picture by Picture

Picture in Picture, Picture by Picture Supporto VESA: 100 x 100 mm

100 x 100 mm Ergonomia: inclinazione -5˚ +23˚ rotazione -30˚ +30˚ regolazione altezza 130 mm rotazione verticale

Dimensioni: 401.9~531.9 × 636.4 ×227.4 mm (con sostegno)

401.9~531.9 × 636.4 ×227.4 mm (con sostegno) Peso: 6.37 kg (con sostegno)

6.37 kg (con sostegno) Prezzo: 699€

Design Retro classico con fregi rossi su sfondo nero per l'AOC U28G2XU2 L'AOC U28G2XU2 non è certo un monitor che punta sull'estetica per farsi notare. Lo stile è quello delle periferiche da gioco di qualche tempo fa tra fregi rossi appuntiti su sfondo nero e la classica base con due zampe allungate sul davanti che si fa notare giusto per il tacco biforcato. Nulla di travolgente, insomma, ma la qualità costruttiva è buona e lo si vede già dalle robuste cornici ultrasottili, dalla solidità generale e dal peso che si ferma a 6.37 Kg, sostegno incluso. Non male considerando che l'ergonomia è completa di tutto con inclinazione abbondante, rotazione orizzontale di trenta gradi per lato e rotazione in verticale. La qualità, nonostante la natura economica del monitor sia evidente anche dalla mancanza di qualsivoglia illuminazione, è indubbia, ma c'è anche un elemento stonato. Parliamo del menù a cinque tasti che risulta confusionario e difficile da gestire e che finisce direttamente tra i punti a sfavore di questo schermo considerando che ormai il comodo stick di controllo è di serie anche su monitor estremamente economici. Ma se non altro si tratta di un qualcosa a cui ci si può fare l'abitudine.

Prestazioni Il design dell'AOC U28G2XU2 non è particolarmente ispirato, ma la qualità costruttiva è buona Quando si parla di pannelli IPS, lo sappiamo bene, si parla di neri limitati che, non a caso, rappresentano il principale punto debole dell'AOC U28G2XU2. Ma c'è dell'altro. In quanto a luminanza, infatti, siamo al di sotto della media dei pannelli di questo tipo con circa 300 nit effettivi. Ma, come anticipato, la resa effettiva del monitor AOC supera le aspettative. Ed è merito della qualità del pannello e della retroilluminazione uniforme che contribuiscono a un'immagine solida, definita e dai colori convincenti. La copertura del colore è vicina ai valori dichiarati, a differenza della luminanza, e per quanto non sia sufficiente a rendere questo monitor consigliabile per la grafica professionale, garantisce una resa eccellente quando si parla di giochi e film. Ma l'ottima calibrazione e l'uniformità del colori si fanno notare anche nel semplice desktop di Windows. Inoltre non si notano bagliori o backlight bleeding a conferma di una qualità complessiva elevata. Ottimo anche i tempi di risposta che risultano effettivamente bassi, al netto di una leggerissima scia evidente solo nei test. Nulla da recriminare, quindi, anche nei giochi ad alta velocità come gli sparatutto competitivi. Il sostegno ergonomico dell'AOC U28G2XU2 include anche la rotazione del pannello in verticale Detto questo, si tratta comunque di uno schermo inadatto a chi pretende una profondità dei neri da OLED e un HDR di alto livello. Anzi, in questo caso parliamo di un HDR dall'efficacia minima, ma d'altronde non ci saremmo aspettati nulla di diverso considerando la luminanza limitata. Gradevole invece la resa dell'impianto audio, estremamente debole in quanto a bassi, ma capace di esprimere un audio pulito e di raggiungere un volume discreto. Comodo quindi, anche se non certo essenziale per una configurazione da gaming.