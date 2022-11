Avatar: La via dell'acqua, la durata pare essere confermata da una sala americana

La durata di Avatar: La via dell'acqua sembra essere stata confermata in modo definitivo: sarà uno dei film più lunghi dell'anno. Secondo la scheda informativa della catena americana AMC Theater, Avatar 2 durerà 192 minuti, ovvero tre ore e 12 minuti.

Ciò rende Avatar: La via dell'acqua più lungo di 30 minuti rispetto al film originale, che era di 162 minuti quando uscì per la prima volta nel 2009. In un'intervista esclusiva alla rivista Total Film, James Cameron inoltre ha spiegato la lunga durata.

"L'obiettivo è quello di raccontare una storia estremamente avvincente a livello emotivo", ha dichiarato. "Direi che nel nuovo film l'enfasi è più sui personaggi, più sulla storia, più sulle relazioni, più sulle emozioni. Nel primo film non abbiamo dedicato tanto tempo alle relazioni e alle emozioni quanto nel secondo, ed è un film più lungo, perché ci sono più personaggi da mostrare. C'è più storia da raccontare".

Avatar: La via dell'acqua

Nonostante la durata di oltre 3 ore, Avatar: La via dell'acqua non sarà comunque il film più lungo di Cameron. Titanic detiene ancora quel record con i suoi 194 minuti.

Avatar: La via dell'acqua riprende con Jake Sully (Sam Worthington) e Ney'tiri (Zoe Saldana) mentre crescono la loro famiglia su Pandora. Tuttavia, una guerra contro gli umani si scatena dopo il riemergere di un'antica minaccia.

In precedenza, James Cameron ha svelato dettagli sul seguito cancellato e trasformato in una graphic novel.