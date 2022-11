PS VR2: video mostra la precisione del tracciamento delle dita

PlayStation VR2 proporrà varie nuove funzioni innovative rispetto al precedente modello di visore di realtà virtuale. Una di queste è il tracciamento delle dita tramite i controller Sense PS VR2. Ora, possiamo vedere quanto è preciso questo tracciamento tramite un video.

Come potete vedere poco sotto, l'utente oshayon ha condiviso un video nel quale possiamo vedere un giocatore che prova Horizon Call of the Mountain, esclusiva per PS VR2.

Nel video possiamo vedere che il giocatore muove le dita nei controller Sense e in video, sul televisore, possiamo vedere che il personaggio del gioco muove le dita con la stessa precisione.

Horizon Call of the Mountain ci porta nel mondo di Aloy, ma ci mette nei panni di un nuovo personaggio che deve scalare una montagna per scoprire cosa sta accadendo di strano con le macchine della zona. Dovremo arrampicarci e combattere contro alcune delle creature meccaniche più famose della saga, usando armi dalla distanza di vari natura.

Ecco un trailer di Horizon Call of the Mountain e nuovi dettagli dell'esclusiva PSVR2.