Need for Speed Unbound: un video gameplay mostra le Speed Race e scommesse

Electronic Arts e Criterion Games hanno pubblicato un video gameplay di Need for Speed Unbound dedicato alle Speed Race del gioco, in uscita il mese prossimo su PC e console.

Le Speed Race sono le classiche gare su strada. Una volta raggiunto il punto di incontro sarà possibile scegliere a quale sfida partecipare e immediatamente ci si ritroverà sulla linea di partenza. I giocatori particolarmente sicuri delle proprie abilità e del proprio bolide possono piazzare delle scommesse bonus. Un modo semplice e veloce per riempirsi le tasche... ma anche per bruciare i risparmi accumulati.

Sviluppato da Criterion Games, Need for Speed Unbound è la nuova incarnazione della serie di corse clandestine su strada caratterizzato da uno stile grafico particolare, a metà tra realismo e graffiti da strada. Ciò ha permesso agli sviluppatori di sbizzarrirsi con una serie di effetti grafici e sonori ricercati e nuove meccaniche, tra cui Scarica di nitro, una nuova tattica per mettere il turbo che premia l'abilità del giocatore. Per maggiori dettagli ecco il nostro speciale con tutti i dettagli su Need for Speed Unbound.

Vi ricordiamo che Need for Speed Unbound sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC (via Steam, Origin ed Epic Games Store) a partire dal 2 dicembre 2022. La settimana scorsa EA ha presentato la colonna sonora ufficiale del gioco, che include oltre 70 canzoni ed è già disponibile per l'ascolto su Spotify e altri servizi di musica in streaming.