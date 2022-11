Need For Speed Unbound: svelata la colonna sonora, disponibile ora anche su Spotify

EA e Criterion Games hanno annunciato la colonna sonora ufficiale di Need For Speed Unbound, il nuovo capitolo della serie in dirittura d'arrivo su PS5, PS4, Xbox Series X|S, One e PC il prossimo 2 dicembre. Volendo potrete iniziare ad ascoltarla già da ora con Deezer, Apple Music e Spotify, anche direttamente all'interno di questa news grazie al player sottostante.

Stando ai dettagli riportati sul sito ufficiale del gioco, la colonna sono ufficiale di Need for Speed Unbound include oltre 70 canzoni, che promuovono la cultura hip-hop e sottogeneri.

Tra gli artisti coinvolti anche il rapper italiano Sfera Ebbasta con "Je ne sais pas" assieme a Lous and the Yakuza. "Shittin Me" di A$AP Rocky, prodotta da Krash, invece è il brano in esclusiva della colonna sonora realizzato appositamente per il gioco.

Di seguito la tracklist completa:

The God Hour - A$AP Ant, A$AP Rocky

Shabba - A$AP Rocky

Babushka Boi - A$AP Rocky

Palace - A$AP Rocky

BOIH - Alina Pash

Eyes Closed - Alison Wonderland

WISH YOU WELL - Amir Obe

Ey Paavi Ammar 808 ft. Kali Dass

Ice Cream (feat. Nakamura Minami) - Anna Lunoe

BOOTY - Ash-B ft. Mckdaddy

Kolo Kolo (ft. Omega Sapien, bj wnjn)(prod. Unsinkable) - Balming Tiger

Apricots - Bicep

Arab Femcee Cypher - Big Hass, Taffyraps, Little G Fresh, Rann, Medusa TN, Nayomi, & Big Moe

Villano Antillano: BZRP Music Sessions Vol. 51 - Bizarrap & Villano Antillano

In meinem Benz - Bonez MC & AK Ausserkontrolle

She Will Be - Botany

Split - Brodinski ft. Peewee Longway

Front To Back - Buku

Trophy - Charli XCX

Check The Lock - clipping.

Militant - Cristale

Strangers - Danger Mouse & Black Thought (feat. A$AP Rocky and Run The Jewels)

Worry No More - Diplo ft. Lil Yachty & Santigold

Punya Paap - DIVINE

Mmaso - Ecko Bazz

Curse 4 U (Joo Joo) - Eliza Legzdina

Несправедливо - Grebz

Empire - Higher Brothers

Eyez on Em - ICYTWAT

Taco - IDK & Kaytranada

Sxuthside - JMK$

Neo Gal Wop - JP THE WAY

Гори (Gory) - KALUSH feat. alyona Alyona

TIME - Kaisen, Kelvin Krash

THIEF IN THE NIGHT - Kelvin Krash & Coucou Chloe

Vroom Vroom - Kid Kenn

Azo Toke - KOKOKO!

Forever Been Steppin' - Lil Eazzyy

Je ne sais pas - Lous and The Yakuza, Sfera Ebbasta

BIG PERSONA - Maxo Kream ft. Tyler The Creator

WICKED - MILKBLOOD, PVRIS

Shout Like - Moksi LexBlaze

blessing me w/ Pa Salieu & Skillibeng - Mura Masa

Deal Wiv It - Mura Masa, slowthai

TAPPAT DET HELT - ODZ, Ivory, Slowface

SIRI - Oki ft. Gedz

Tłoki - Oliver Olson, Gibbs

Vampire - Payday, Danny Brown

Life Signs - Roll Mix - Pépe

Slay3r - Playboi Carti

HEY NEIGHBOUR! - Poutyface

Versace Hottie - Princess Nokia

Money - Rico Nasty ft. Flo Milli

Hout - Rozzma

Autobahn - SCH

Be a Hoe/Break a Hoe - Shirin David, Kitty Kat

SLIME - Shygirl

Ascension - Slikback

Stay "100" - Smooky MarGielaa

The Door - Space 92

Renegade - Steff da Campo, SMACK

Carbon Footprint - Strategy

Fun - Terror Jr

Tared - The Synaptik

SP*** OUT - Thoto

Where Is My Mind? - Tkay Maidza

Yodaka - Tohji, Loota, Brodinski

Linda - Tokischa, ROSALÍA

Racked - Tommy Cash

Dame Mais - Tropkillaz, Rincon Sapiência, Clau

Cryptic Speech - UMEK

"La colonna sonora di Need for Speed Unbound è un viaggio di oltre 70 brani attraverso la cultura hip hop di tutto il mondo, un obiettivo puntato su diverse interpretazioni e prospettive musicali", recita il sito ufficiale.

"È espressione personale attraverso la scoperta. La colonna sonora internazionale è stata pensata per offrire l'atmosfera distintiva tipica di Need for Speed, pur rimanendo eclettica per genere, intensità ed emozione. L'enfasi è posta soprattutto sulla presentazione di musica creata da artisti di incredibile talento che non sono madrelingua inglesi, o sono donne e/o BIPOC, a milioni di giocatori di NFS di tutto il mondo che altrimenti potrebbero non sapere della loro esistenza."