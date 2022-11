Ubisoft torna su Steam? Anche Roller Champions compare nel database

Ubisoft riporterà a breve i suoi giochi su Steam? È spuntato un altro indizio in tal senso, nella fattispecie Roller Champions è stato individuato nel database della piattaforma Valve ma non c'è ancora stato alcun annuncio in proposito.

Considerando che solo pochi giorni fa è accaduta la stessa cosa ad Assassin's Creed Valhalla, appare ormai piuttosto probabile un ritorno della casa francese sul celebre store, a diversi anni dall'ultima volta.

Riportare i giochi Ubisoft su Steam potrebbe senza dubbio contribuire al loro successo, il che nel caso di un free-to-play non seguitissimo come Roller Champions, a rischio cancellazione dopo solo tre Stagion per Jeff Grubb, sarebbe un toccasana.

Naturalmente ci sono anche i possibili risvolti futuri, con il lancio di Assassin's Creed Mirage nel 2023 che andrebbe a beneficiare dell'enorme base d'utenza di Steam per moltiplicare gli incassi su PC, nel tentativo di bissare lo straordinario successo di Valhalla.

A questo punto non rimane che attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte dell'azienda, che finora non ha voluto commentare i rumor.