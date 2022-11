Microsoft Flight Simulator, all'inizio Phil Spencer non credeva girasse in tempo reale

Phil Spencer non credeva che Microsoft Flight Simulator girasse in tempo reale, la prima volta che l'ha visto in azione: lo ha rivelato Jorg Neumann, capo del team di sviluppo di Asobo Studio che si è occupato dell'ambizioso progetto per la casa di Redmond.

Appena aggiornato per il 40esimo anniversario del franchise, Microsoft Fligth Simulator è stato certamente in grado di offrire un impatto visivo straordinario in termini di realismo, e Neumann era ben consapevole delle potenzialità del gioco quando lo ha presentato a Spencer.

"Ai tempi del primo pitch, la demo iniziale che ho mostrato a Phil era quella con Seattle in 3D", ha raccontato lo sviluppatore. "Ho volato sopra il Microsoft Campus, letteralmente l'edificio in cui ci trovavamo, al che lui ha detto: 'perché mi stai facendo vedere un video di Seattle?' Allora ho capito di averlo in pugno."

"Così ho detto: 'è in tempo reale', e lui: 'non è assolutamente possibile!', e abbiamo compreso che avevamo qualcosa di grosso per le mani. Tutte le persone in quella stanza non riuscivano a calmarsi, sentivano qualcosa di speciale."

"Quando abbiamo lanciato Microsoft Flight Simulator, c'era gente a cui piacevano gli aeroplani o che comunque li rispettava, ma ciò che davvero gli piaceva era la rappresentazione del pianeta: è stata quella la killer application, ciò che ha conquistato nuovi appassionati."