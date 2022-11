PlayStation Plus: sconto del 25% per l'abbonamento durante il Black Friday

Sony ha annunciato che a partire da venerdì 18 novembre per un periodo limitato di tempo l'abbonamento a PlayStation Plus sarà scontato del 25% in occasione del Black Friday.

L'annuncio è arrivato con un post su Twitter dell'account ufficiale PlayStation. Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli sulla promozione, come ad esempio se coinvolge anche i tier Extra e Premium e tutti i piani (mensile, trimestrale e annuale). Non è chiaro inoltre se l'offerta è valida per tutti o solo per coloro che non hanno una sottoscrizione attiva, come altre iniziative in passato. In ogni caso lo scopriremo tra pochissimi giorni.

Si tratta sicuramente di un'offerta molto vantaggiosa. Ad esempio, l'abbonamento a PlayStation Plus di un anno verrebbe a costare 44,99 euro contro i 59,99 euro canonici, una differenza di 15 euro. Quello a Premium (qualora l'offerta sia disponibile anche per questo tier) passerebbe da 119,99 euro a 89,99 euro, uno sconto pari a 30 euro.

Che ne pensate? Ne approfitterete per abbonarvi al servizio di Sony o estendere la durata della vostra sottoscrizione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Ovviamente durante il Black Friday saranno disponibili anche gli immancabili saldi del PlayStation Store, con centinaia e centinaia di giochi PS5 e PS4 in offerta. Per non parlare poi delle offerte di Amazon.it che inizieranno tra pochissimi giorni.