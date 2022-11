God of War Ragnarök: consigli su livelli, abilità e trasmutazione

God of War Ragnarök è arrivato sugli scaffali già da qualche giorno. Il nuovo gioco, firmato Santa Monica Studio, prosegue il racconto di Kratos e suo figlio Atreus da dove era stato interrotto alla fine del primo capitolo del 2018, ma al di là degli aspetti narrativi, come diciamo nella recensione di God of War Ragnarök, è stato il gameplay rifinito di questo seguito a colpire maggiormente i giocatori. Sono davvero molti gli aggiornamenti arrivati con questo nuovo capitolo, e noi siamo qui per proporvi qualche consiglio su livelli, abilità e trasmutazione di God of War Ragnarök per affrontare al meglio le vostre avventure tra i 9 regni.

Potenziamenti Una scena di combattimento dal prologo del gioco God of War Ragnarök ha visto un aggiornamento per quanto riguarda il sistema di rarità dell'equipaggiamento.



Nel capitolo del 2018, era possibile potenziare armi e armature soltanto una manciata di volte, con l'equipaggiamento che diventava quindi obsoleto molto rapidamente man mano che si proseguiva nell'avventura.



In Ragnarök, ogni elemento che possiede un livello, può adesso essere portato fino al livello 9. Una novità che permette di aggiornare l'equipaggiamento senza la necessità di sostituirlo di continuo, regalando anche una maggiore varietà delle combinazioni possibili, ad ogni livello.

Trasmutazione Kratos e Atreus al tavolo del fabbro Brok Dopo il primo capitolo, in molti chiedevano la possibilità di poter "trasmutare" le armature, ovvero di cambiare l'aspetto in gioco di un componente specifico, mantenendo però tutte le caratteristiche e le abilità legate ad esso.



Bene, forse dovrete un po' sudare per sbloccare questa opzione, ma vi segnaliamo che in Ragnarök, una volta raggiunto il massimo livello per qualsiasi equipaggiamento, il 9, potrete applicare ad esso l'aspetto di qualsiasi altro elemento presente nel vostro inventario. Perché, va bene le statistiche, ma anche l'occhio vuole la sua parte!

Equipaggiamento automatico A proposito di statistiche: potrebbe essere davvero un peccato ignorare la componente GDR del nuovo titolo di Santa Monica.



L'impatto delle caratteristiche e delle abilità all'interno del gameplay di Ragnarök è notevolmente aumentato rispetto alla prima avventura di Kratos, ma se proprio le statistiche non fanno per voi, non dimenticate che è presente una funzione di equipaggiamento automatico che potrebbe tornarvi davvero utile.



Per attivare questa funzione, basta premere il tasto L3, ovvero la levetta analogica sinistra, nella scheda delle armi o in quella delle armature. Vi verrà data la possibilità di scegliere a quale statistica dare la priorità, tra Forza, Difesa, Runico, Fortuna e Vitalità.



In questo modo, anche avendo solo una vaga idea dello stile di gioco che vorreste adottare, il sistema provvederà ad equipaggiarvi con gli oggetti di livello più alto in vostro possesso, preferendo ovviamente gli elementi che donano un bonus alla statistica selezionata.

Bonus per i Set Kratos e Atreus in una scena del gioco Ci sono davvero tantissimi pezzi di armatura da trovare, sbloccare e potenziare in God of War Ragnarök.



Questo permette di costruire una grande quantità di combinazioni di set, ma attenzione: alcuni pezzi per braccia e fianchi potrebbero avere dei vantaggi che ne aumentano la potenza se equipaggiati insieme.



Il consiglio è quindi quello di verificare sempre questa possibilità, cercando di sfruttare i vantaggi dati dagli elementi dello stesso set.

Risorse in vendita Kratos e Brok presso l'hub di gioco Come in quasi ogni gioco che prevede il potenziamento di oggetti, armi e armature, anche in God of War Ragnarök è necessario accumulare materiali specifici che permettano ai fabbri di migliorare i vostri strumenti.



Come spesso accade, con l'andare avanti dell'avventura, i requisiti per l'aggiornamento diventano sempre più specifici, con la necessità di reperire risorse alternative per procedere nei potenziamenti.



Mentre vi troverete impegnati nel recuperare risorse più rare e complesse, ricordate che quelle vecchie saranno sempre disponibili per l'acquisto in qualsiasi negozio, nella scheda Oggetti Speciali, in caso voleste approfittare della situazione per potenziare un equipaggiamento differente e provare nuove combinazioni.

Potenziamenti con l'EXP Kratos affronta Thor, il dio del tuono Chi ha giocato a God of War del 2018, probabilmente ricorderà che era possibile utilizzare i punti esperienza per potenziare i vari attacchi runici.



La funzione fa la sua comparsa anche in Ragnarök, ma adesso comprende anche la Furia di Sparta e i cimeli, con ogni elemento che ora ha altri due livelli da sbloccare.

Prove di abilità Un combattimento in God of War Ragnarök Per sfruttare al meglio in combattimento una abilità, non basta sbloccarla.



Certo, una volta acquisita, la nuova manovra potrà liberamente essere utilizzata a vostro piacimento per fare strage di nemici, ma se fate attenzione nella scheda delle informazioni, noterete che per molte delle abilità è presente un contatore che tiene conto di quanto vengono utilizzate.



Assicurarsi quindi di usare spesso una specifica manovra, permette al contatore di aumentare il livello dell'abilità: il consiglio è quello di insistere per raggiungere il livello oro, cosa che vi darà accesso ad uno slot di modifica abilità, che permette di personalizzarle ulteriormente.

I nuovi Corvi di Odino Kratos osserva una statua di Odino Anche in Ragnarök, tornano i tanto chiacchierati Corvi di Odino, che però qui hanno subito una modifica che rende questi collezionabili più utili e interessanti da scovare.



A Niflheim troverete infatti l'albero dei corvi, sotto il quale potrete raccogliere delle ricompense per aver trovato ed eliminato nuovi corvi.



Raggiunti certi traguardi, infatti, verrà sbloccato un forziere contenente un premio, cosa che rende la ricerca dei collezionabili meno fine a se stessa e sicuramente più gratificante.