Away The Survival Series: trailer con data di uscita per il gioco del petauro dello zucchero

Breaking Walls ha annunciato che la sua avventura narrativa ispirata ai documentati naturalistici sulla vita di un petauro dello zucchero, AWAY: The Survival Series, sarà disponibile in formato digitale dal 28 settembre per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5, e in un'edizione fisica dal 1° ottobre. Potete vedere il trailer dedicato alla data di uscita qui sopra.

AWAY: The Survival Series consentirà di "vivere il tuo documentario naturalistico personale mentre plani per la foresta, eviti furtivamente i predatori e dai la caccia alle tue prede, il tutto con un narratore che descriverà ogni tua mossa. Ambientato in un lontano futuro, dove la natura ha ormai reclamato l'intero pianeta, AWAY è un'avventura survival narrativa, in cui impersoni un piccolo petauro dello zucchero impegnato in una missione per salvare la propria famiglia."

AWAY The Survival Series durerà tra le 5 e le 10 ore, secondo quanto riferito dagli sviluppatori. La colonna sonora orchestrale è stata creta da Raznick, che ha lavorato ai documentari Life e Planet Earth II della BBC. Potremo anche prendere il controllo di altre creature: coleotteri, lucertole, granchi e molte altre.

"AWAY è stato un progetto appassionante a cui abbiamo lavorato negli ultimi anni e siamo davvero felici di poterlo finalmente condividere con il mondo", ha dichiarato il cofondatore e direttore creativo di Breaking Walls, Laurent Bernier. "Siamo tutti dei grandissimi appassionati di ambiente in Breaking Walls, perciò volevamo creare un'esperienza che combinasse il nostro amore per la natura e gli animali con l'accessibilità e il divertimento di uno straordinario gioco d'avventura. AWAY è l'unione di queste passioni in un insieme unico e armonioso, e non vediamo l'ora che i giocatori possano provarlo direttamente."

In Europa sarà disponibile anche un'edizione fisica limitata per PS4 e PS5 che includerà: