Backbone: nuovo gioco nel 2022, "sarà più gay" secondo gli sviluppatori

Tramite il proprio profilo Twitter, gli sviluppatori di Backbone - avventura poliziesca post-noir - hanno svelato che la saga riceverà un nuovo gioco nel 2022. Cosa sappiamo? "Sarà più gay", hanno detto gli sviluppatori.

Precisamente, come potete vedere qui sotto, il team di Backbone ha scritto: "Non possiamo dirvi se si tratti di un seguito, di un prequel o di un gioco di guida per ora. Sappiate però che sarà più gay". A seguire vediamo un video che mostra un'ambientazione cittadina innevata. Il breve teaser si conclude con la scritta "nuovo gioco di Backbone in arrivo nel 2022".

Per il momento non abbiamo altre informazioni. Si tratta di un classico annuncio teaser di un progetto che ha di fronte a sé ancora mesi e mesi di sviluppo. La mancanza di un periodo di uscita più specifico ci fa pensare che gli sviluppatori stessi di Backbone non siano certi di quando il gioco sarà pronto.

Backbone è stato pubblicato a giugno 2021 su PC e a ottobre 2021 su console. Il gioco ci porta in una Vancouver (Canada) distopica, popolata da creature animalesche antropomorfe. La storia segue le vicende di un detective privato - Howard Lotor -, che ha l'aspetto di un procione. Il protagonista deve investigare una serie di misteri in città.