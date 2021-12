Total War: Warhammer 3: trailer mostra gli Ogre Kingdoms contro gli Exiles of Khorne

Vediamo questo nuovo trailer di gameplay di Total War: Warhammer 3 che ci mostra una battaglia degli Ogre Kingdoms contro gli Exiles of Khorne. Più precisamente, la fazione dei Khorne s'imbatte nell'altra attraversando le Mountains of Mourn. L'amore tra le due è inevitabile, così come la voglia reciproca di farsi a pezzi.

Il filmato inizia proprio raccontando di questo fortuito incontro, che sfocia in una battagli campale tra le montagne, inquadrata da diverse angolazioni. I due eserciti si affrontano in campo aperto e schierano le loro unità più potenti, usando tutti i poteri a loro disposizione per avere la meglio sui nemici. Chi vincerà? Per scoprirlo non vi resta che acquistare Total War: Warhammer 3 e schierarvi dall'una o dall'altra parte.

Leggiamo la trama di Total War: Warhammer 3:

Lontano, al di là del mondo e delle sue futili guerre, si trova una dimensione di pura magia maligna: il Regno del Caos. Un posto terribile, che la mente dei mortali stenta a comprendere. Sussurra promesse di potere, ma più lo ascolti più ne vieni irretito. Forte è il desiderio di concedergli la tua anima. Di diventare parte di esso.

I quattro Poteri Perniciosi regnano in questo luogo, nell'eterno tentativo di liberarsi e sommergere il mondo con un'ondata di corruzione demoniaca. Nurgle, il Dio della Peste, Slaanesh, il Signore degli Eccessi, Tzeentch, il Manipolatore di Destini; e Khorne, il dio del sangue e del massacro.

Al confine tra i diversi mondi, due imponenti regni fanno la guardia: gli austeri guerrieri di Kislev e l'immenso impero del Grande Catai. Ma ognuno di essi ha le proprie difficoltà da affrontare, e ora hanno entrambi un motivo per attraversare la soglia del Regno del Caos con i loro eserciti.

Il mondo intero si trova sull'orlo del baratro. Basta una piccola spinta per farlo sprofondare nel cataclisma.

E qualcuno trama proprio per raggiungere questo obiettivo, un essere antico che non desidera altro che avere il potere supremo. Ma per trionfare avrà bisogno di un campione...

Il conflitto è alle porte, e divorerà tutto e tutti. Sconfiggerai i tuoi demoni? Oppure li comanderai?

Per il resto vi ricordiamo che Total War: Warhammer 3 è in sviluppo per PC e potremo giocarci a partire dal 17 febbraio 2022.