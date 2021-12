Tormentor: il nuovo trailer è di una violenza allucinante

Madmind Studio ha pubblicato un trailer di gameplay di Tormentor, di una violenza allucinante. Non scherziamo: guardatelo solo se non siete particolarmente sensibili ad arti che vengono spezzati e occhi che vengono scavati.

Il filmato in sé mostrano il torturatore in azione che va in giro a caccia di esseri umani. Sostanzialmente il nostro entra in un edificio allagato dove, per motivi che non conosciamo, si trovano degli uomini e delle donne nudi. Il suo obiettivo sembra essere quello di ammazzarli nel modo più brutale possibile, vincendo la loro resistenza e il framerate, che sembra tutto tranne che eccezionale. Quindi lo vediamo accoltellare, cavare gli occhi, spezzare come grissini i malcapitati, per cui non sembra avere alcuna pietà. Perché sarà tanto arrabbiato con il mondo? Adolescenza difficile? Lo scopriremo solo giocando a questo ennesimo titolo estremo di Madmind, che già ci ha donato Agony e Succubus.

Da notare che Tormentor è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X (Series S non viene indicata), quando inizialmente era stato svelato solo per PC. Chissà se riuscirà davvero ad arrivare su console, visto i temi che tratta e il modo in cui li rappresenta.