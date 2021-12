PS5 e PS4: al via la Partner in Play Challenge di Sony, con sfide a due giocatori

Durante le feste natalizie molti giocatori si dedicheranno al loro hobby preferito, magari in compagnia di amici o familiari. Sony dunque ha pensato di mettere un po' di pepe alle vostre sessioni di gioco con l'iniziativa "Partner in Play Challenge", delle sfide a due giocatori, in multiplayer online o locale, con una serie di regole speciali. In palio ci sono anche quattro wallpaper per i vostri smartphone.

Per partecipare alla Partner in Play Challenge dovrete raggiungere la pagina web dedicata all'iniziativa, che trovate a questo indirizzo. Da qui potrete scegliere se sfidarvi in multiplayer online o locale e a quale tipologia di gioco. Le sfide vengono estratte casualmente da un mazzo di carte virtuale e si basano sul genere a cui state giocando e se lo state facendo in locale o online.

Ci sono regole specifiche per giochi come FIFA 22, Crash Team Racing, Fortnite e Gran Turismo Sport, ma anche di più generali e adatte a qualsiasi titolo PS5 e PS4, purché sia provvisto di una modalità multigiocatore. Le sfide possono essere di natura competitiva o cooperativa, con tanto di punteggio e limiti di tempo. Al termine di ogni match riceverete uno dei quattro wallpaper per smartphone in palio.

Partner in Play Challenge

Insomma, si tratta di un'iniziativa a cui possono partecipare davvero tutti e che potrebbe movimentare le vostre sessioni di gioco durante le feste natalizie.

Rimanendo in casa Sony, questa settimana avranno inizio gli sconti di gennaio del PlayStation Store, con offerte "spettacolari" per i giochi PS5 e PS4.