Elden Ring: i preordini includono un bonus unico in Giappone e negli USA, un oggetto in scala 1:1

I giocatori giapponesi e quelli statunitensi possono ottenere un bonus preordine in più con Elden Ring, un oggetto da collezione in scala 1:1: parliamo dell'anello che il personaggio del gioco usa per evocare Torrente, la cavalcatura spettrale che usiamo per muoverci nell'open world. L'anello si chiama, in inglese, Spectral Steed Whistle.

In Giappone, questo bonus richiede in realtà una spesa aggiuntiva di 500 yen (3.90€ circa), ma è incluso anche nelle versioni Collector's di Elden Ring. Precisamente, su suolo nipponico questo oggetto da collezione è esclusiva della catena Geo.

Negli USA, invece, l'anello di Elden Ring è disponibile come bonus preordine presso GameStop. Non è chiaro se la versione occidentale sia esattamente la stessa di quella orientale, ma guardando le immagini possiamo affermare sono visivamente molto simili. Potete vedere l'anello nell'immagine qui sotto.

Come potete vedere, l'anello - sia negli USA che in Giappone - viene distribuito tramite un sacchetto nero con sopra il logo di Elden Ring. Si tratta di un oggetto di basso valore economico, ma si tratta di una promozione interessante ed essendo in scala può essere indossato. Per il momento, non sembra che questo anello sia distribuito in Italia.

Elden Ring è uno dei giochi più attesi dell'anno prossimo, o perlomeno dei primi mesi, e non mancano i motivi, come il fatto che è realizzato in collaborazione con George R.R. Martin.