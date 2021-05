Baldur's Gate Dark Alliance 2 potrebbe ritornare su PC e console moderne

Baldur's Gate: Dark Alliance è da poco disponibile su PS4 e Xbox One e, dopo un breve ritardo, arriverà anche su Nintendo Switch. La versione mobile e PC, inoltre, è prevista per il 2021, in una data non ancora annunciata. I giocatori possono quindi riesplorare il gioco di ruolo di Black Isle Studios. Ci sarà modo di giocare anche Baldur's Gate: Dark Alliance 2 su PC e console moderne? Lo sviluppatore afferma che ci sta pensando.

Rispondendo a un utente su Twitter, Black Isle Studios ha affermato che "il seguito è una possibilità" e ci invita a continuare a seguire il team per ricevere nuove informazioni. In sostanza, per il momento Baldur's Gate: Dark Alliance 2 non è assolutamente una certezza, ma perlomeno non viene escluso a priori dal team.

Baldur's Gate Dark Alliance 2

Vi ricordiamo che Baldur's Gate: Dark Alliance 2 è stato rilasciato per la prima volta nel 2004 per PlayStation 2 e Xbox, tre anni dopo il primo capitolo. Quest'ultimo è stato riproposto ora, come abbiamo detto, su console con supporto ad alte risoluzioni (fino a 4K) e grafica migliorata, ma senza nuovi contenuti o alcun tipo di operazione di remake. Se un seguito dovesse arrivare, ci aspettiamo un trattamento simile.

Potete vedere il trailer di annuncio nella nostra notizia dedicata.