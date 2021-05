ESL Flowe Championship sarà il primo torneo esport ecosostenibile al mondo. Gli organizzatori Flowe ed ESL, infatti, compenseranno i kg di CO2eq. prodotti dalle attività piantando alberi in America Latina, favorendo e supportando anche le famiglie contadine della regione e rendendolo il primo torneo di esports al mondo a compensazione di CO2, ottenendo anche il patrocinio da parte del Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone.

Il progetto nasce perché oggi non è più possibile rimandare un intervento in questo ambito, e anche il mondo degli esports e dei videogiochi vuole fare la sua parte, avvicinandosi come mai prima ai problemi dell'ambiente e ispirando i giocatori perché contribuiscano attivamente alla causa. Gli organizzatori dell'ESL Flowe Championship, inoltre, stanno già lavorando per coinvolgere quanti più partner possibili in questa e altre iniziative che mirano a ridurre le emissioni a livello globale LCA-lab e ZeroCO2 supporteranno ESL Italia e Flowe in questo progetto.

Il logo del progeto ESL Flowe Championship.

La prima è una società di ricerca e consulenza ambientale e realizzerà uno studio per stimare quante emissioni di CO2 equivalente saranno generate durante l'ESL Flowe Championship 2021, mentre la seconda realizza progetti di riforestazione, afforestazione, messa a dimora di alberi in aree urbane ed extra urbane in diversi luoghi del mondo e pianterà gli alberi che compenseranno la quantità di emissioni calcolate.