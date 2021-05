Nuovi notebook MSI 2021 per gamer e creator: caratteristiche e schede tecniche

MSI ha presentato ufficialmente Katana GF76, Creator Z16 e tutti gli altri nuovi notebook 2021 per gamer e creator della nuova line-up del produttore, equipaggiati con processori Intel serie H di undicesima generazione e schede video che partono dalle nuove NVIDIA RTX 3050 (Ti) e arrivano alla 3080. Dispositivi che sottolineano l'intenzione di MSI di unire potenza ed eleganza del design in un'unica soluzione, mettendo a disposizione di gamer e creator strumenti potenti ed efficaci. In termini di performance, i nuovi modelli offrono infatti un incremento medio del 30% rispetto ai precedenti. In particolare i notebook da gaming dispongono di alcune caratteristiche esclusive di MSI, come ad esempio la modalità Discrete Graphics per migliorare le prestazioni grafiche o l'MSI Center per gestire l'overclock in maniera semplice e immediata. I preorder dei nuovi laptop di MSI saranno disponibili a partire dal 12 maggio 2021.

Creator Z16, Creator M16 e Creator 17 MSI Creator Z16 Caratterizzato da un display True Pixel 16:10 con risoluzione fino a QHD+ e il 100% della gamma cromatica DCI-P3, MSI Creator Z16 vanta cornici sottili e un angolo di visione ampio, le ventole con le pale più sottili al mondo (0,1 millimetri), la tecnologia MSI Cooler Boost per il miglior raffreddamento possibile e uno chassis sottile in alluminio di colore Lunar Grey. Creator M16 arriverà nei prossimi mesi: si tratta di una versione light del laptop con display QHD+ True Pixel, ideale per i professionisti della creatività. È stato inoltre rinnovato il Creator 17, con un display Mini LED con tecnologia AUO AmoLED e 1.000 nit di luminosità, oltre allo chassis in alluminio total black con texture sabbiata. MSI Creator 17 Scheda tecnica Creator Z16 Display IPS da 16 pollici 16:10 QHD+ 2560 x 1600 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

IPS da 16 pollici 16:10 QHD+ 2560 x 1600 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Processore Intel Core i7 di undicesima generazione.

Intel Core i7 di undicesima generazione. Scheda video NVIDIA RTX 3060.

NVIDIA RTX 3060. Memoria fino a 64 GB di RAM DDR4-3200.

fino a 64 GB di RAM DDR4-3200. Storage doppio SSD M.2 NVMe Gen4

doppio SSD M.2 NVMe Gen4 Audio con configurazione a quattro speaker Dynaudio.

con configurazione a quattro speaker Dynaudio. Peso pari a 2,2 Kg, dimensioni pari a 359 × 256 × 16,18 millimetri.

Scheda tecnica Creator M16 Display IPS da 16 pollici 16:10 QHD+ 2560 x 1600 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

IPS da 16 pollici 16:10 QHD+ 2560 x 1600 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Processore Intel Core i7 di undicesima generazione.

Intel Core i7 di undicesima generazione. Scheda video NVIDIA RTX 3050 Ti o RTX 3050.

NVIDIA RTX 3050 Ti o RTX 3050. Memoria fino a 64 GB di RAM DDR4-3200.

fino a 64 GB di RAM DDR4-3200. Storage SSD M.2 NVMe Gen4

SSD M.2 NVMe Gen4 Peso pari a 2,2 Kg, dimensioni pari a 359 × 259 × 23,95-27,5 millimetri.

Scheda tecnica Creator 17 Display IPS da 17,3 pollici 4K MiniLED HDR 1000.

IPS da 17,3 pollici 4K MiniLED HDR 1000. Processore Intel Core i7 di undicesima generazione.

Intel Core i7 di undicesima generazione. Scheda video NVIDIA RTX 3060, RTX 3070 o RTX 3080.

NVIDIA RTX 3060, RTX 3070 o RTX 3080. Memoria fino a 64 GB di RAM DDR4-3200.

fino a 64 GB di RAM DDR4-3200. Storage SSD M.2 NVMe Gen4 + SSD M.2 NVMe Gen3

SSD M.2 NVMe Gen4 + SSD M.2 NVMe Gen3 Audio con configurazione a doppio speaker Dynaudio.

con configurazione a doppio speaker Dynaudio. Peso pari a 2,45 Kg, dimensioni pari a 396,1 × 259,4 × 20,25 millimetri.

MSI GP76/66 Leopard MSI GP76/66 Leopard Per quanto concerne i notebook da gaming, fra i primi modelli ad arrivare in Italia troveremo i dispositivi della serie MSI GP76/66 Leopard, pensati per chi cerca prestazioni elevate sia per lavorare che per giocare, ma anche per progettare, grazie alla presenza della scheda video NVIDIA RTX 3070 e dei processori Intel Core i7 di undicesima generazione. MSI GP76/66 Leopard Scheda tecnica MSI GP76/66 Leopard Display IPS fino a 17,3 pollici con risoluzione QHD 2560 x 1600 pixel con frequenza di aggiornamento a 165 Hz.

IPS fino a 17,3 pollici con risoluzione QHD 2560 x 1600 pixel con frequenza di aggiornamento a 165 Hz. Processore Intel Core i7 di undicesima generazione.

Intel Core i7 di undicesima generazione. Scheda video NVIDIA RTX 3070.

NVIDIA RTX 3070. Memoria fino a 64 GB di RAM DDR4-3200.

fino a 64 GB di RAM DDR4-3200. Storage SSD M.2 NVMe Gen4 + SSD M.2 NVMe Gen3

SSD M.2 NVMe Gen4 + SSD M.2 NVMe Gen3 Peso da 2,38 a 2,9 Kg, dimensioni da 358 x 267 x 23,4 millimetri a 397 x 284 x 25,9 millimetri.

MSI Pulse GL76/66 MSI Pulse GL76/66 Disegnata da Maarten Verhoeven, campione 2018 della ZBrush World Competition, la serie MSI Pulse GL76/66 può contare su di un'accattivante armatura in titanio ispirata all'energia pulsante del Dragon Army. Parliamo di laptop equipaggiati con NVIDIA RTX 3060 o 3050 Ti, con heat pipe riprogettata secondo i termini di un'esclusiva soluzione MSI che aumenta significativamente il flusso d'aria al fine di abbassare drasticamente le temperature. L'esperienza d'uso viene infine ulteriormente migliorata dal tastierino numerico indipendente. MSI Pulse GL76/66 Scheda tecnica MSI Pulse GL76/66 Display IPS fino a 17,3 pollici con risoluzione QHD 2560 x 1600 pixel con frequenza di aggiornamento a 165 Hz.

IPS fino a 17,3 pollici con risoluzione QHD 2560 x 1600 pixel con frequenza di aggiornamento a 165 Hz. Processore Intel Core i7 di undicesima generazione.

Intel Core i7 di undicesima generazione. Scheda video NVIDIA RTX 3050, 3050 Ti o 3060.

NVIDIA RTX 3050, 3050 Ti o 3060. Memoria fino a 64 GB di RAM DDR4-3200.

fino a 64 GB di RAM DDR4-3200. Storage fino a due SSD M.2 NVMe Gen3

fino a due SSD M.2 NVMe Gen3 Peso da 2,38 a 2,9 Kg, dimensioni da 358 x 267 x 23,4 millimetri a 397 x 284 x 25,9 millimetri.

MSI GE76/66 Raider MSI GE76/66 Raider Rientrano nella nuova line-up di laptop MSI anche i modelli aggiornati della serie GE76 e GE66 Raider, equipaggiati con tecnologia Wi-Fi 6E e scheda video NVIDIA RTX 3080, con una potenza fino a 165W. Si tratta insomma di dispositivi pensati per offrire prestazioni eccellenti in ambito gaming, vedi anche il display con frequenza di aggiornamento a 360 Hz oppure QHD con frequenza a 240 Hz, insieme alla tecnologia MSI Cooler Boost 5. MSI GE76/66 Raider Scheda tecnica MSI GE76/66 Raider Display IPS fino a 17,3 pollici con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

IPS fino a 17,3 pollici con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Processore Intel Core i9 di undicesima generazione.

Intel Core i9 di undicesima generazione. Scheda video NVIDIA RTX 3070 o RTX 3080.

NVIDIA RTX 3070 o RTX 3080. Memoria fino a 64 GB di RAM DDR4-3200.

fino a 64 GB di RAM DDR4-3200. Storage SSD M.2 NVMe Gen3 + SSD M.2 NVMe Gen4

SSD M.2 NVMe Gen3 + SSD M.2 NVMe Gen4 Audio con configurazione a doppio speaker Dynaudio.

con configurazione a doppio speaker Dynaudio. Peso da 2,38 a 2,9 Kg, dimensioni da 358 x 267 x 23,4 millimetri a 397 x 284 x 25,9 millimetri.

MSI GS76/66 Stealth Un altro gradito ritorno, la serie Stealth è pensata per chi si trova spesso in movimento. Il notebook in questione vanta CPU e GPU aggiornate, un nuovo colore silver, una batteria più capiente e un nuovo pannello fino a QHD con frequenza di aggiornamento a 240 Hz, in grado di assicurare le migliori performance possibili. A completare il quadro di un prodotto così portatile troviamo gli altoparlanti Dynaudio, per un'ottima resa sonora. Scheda tecnica MSI GS76/66 Stealth Display IPS fino a 17,3 pollici con risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.

IPS fino a 17,3 pollici con risoluzione 4K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Processore Intel Core i7 di undicesima generazione.

Intel Core i7 di undicesima generazione. Scheda video NVIDIA RTX 3060, RTX 3070 o RTX 3080.

NVIDIA RTX 3060, RTX 3070 o RTX 3080. Memoria fino a 64 GB di RAM DDR4-3200.

fino a 64 GB di RAM DDR4-3200. Storage doppio SSD M.2 NVMe Gen4 + SSD M.2 NVMe Gen3

doppio SSD M.2 NVMe Gen4 + SSD M.2 NVMe Gen3 Audio con configurazione a doppio speaker Dynaudio.

con configurazione a doppio speaker Dynaudio. Peso da 2,1 a 2,45 Kg, dimensioni da 358,3 x 248 x 18,3-19,8 millimetri a 396,1 x 259,4 x 20,25 millimetri.