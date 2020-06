Battlefield 3, remaster in uscita insieme a un altro progetto legato alla serie?

Battlefield 3 tornerà con una remaster in uscita in concomitanza con un altro progetto legato alla serie DICE, secondo quanto riferito da un insider considerato piuttosto affidabile.

La fonte è infatti la stessa che aveva anticipato correttamente alcune informazioni relative a Battlefield 1 e Battlefield V: stando al video che trovate in calce, l'operazione riprenderà quanto fatto da Activision con le recenti remaster di Call of Duty.

Peraltro l'insider in questione riferisce che alcuni celebri youtuber sarebbero già da molto tempo al corrente dei progetti legati alla remaster di Battlefield 3, ma avrebbero dato in pasto ai propri follower falsi rumor.

Pubblicato originariamente nel 2011 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360, il terzo capitolo della serie sparatutto è ambientato dopo gli eventi di Battlefield 2, in un futuro prossimo in cui gli USA sono in guerra con la Repubblica Popolare Cinese e una coalizione mediorientale.

L'insider tuttavia non fa cenno alla possibilità che la remaster di Battlefield 3 venga annunciata durante l'evento di stasera: probabilmente ne sapremo di più nelle prossime settimane.