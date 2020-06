Fortnite Stagione 3: un fan immagina come sarà la nuova mappa

La Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 si avvicina sempre di più: i giocatori non vedono l'ora di conoscere tutte le novità della prossima stagione, incluse naturalmente quelle che riguarderanno la nuova mappa. E un fan ha provato ad immaginare in anticipo come potrebbe essere.

Retr0Rewind ha pubblicato su Reddit un'immagine, che mostrerebbe la nuova mappa di gioco della Stagione 3 di Fortnite. Non è materiale originale di Epic Games, ovviamente, ma il frutto della sua fantasia, e di quella di tutti gli altri fan sempre attivi su Reddit e Twitter. L'idea alla base del concept però è giusta: una mappa frammentata in tante piccole isolette collegate tra di loro, e con la sua parte restante sommersa. Come potrebbe essere, altrimenti?

Questa immagine si base sulle più recenti teorie sull'evento il Dispositivo di Fortnite Capitolo 2: Mida potrebbe attivare il suo congegno ad alta tecnologia e poi sommergere la mappa di gioco, provocando l'innalzamento generale del livello dell'acqua. Anche altri leak indicherebbero l'arrivo di una mappa sommersa e dei veicoli-squalo per spostarsi più agevolmente. Certo, ciò non vuol dire che la nuova mappa sarà identica all'immagine proposta, ma l'idea e la direzione generale sono quelle.

Per tutte le altre novità sulla Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 non resta che attendere il suo lancio ufficiale, previsto per il prossimo 17 giugno 2020.