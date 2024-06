Battlefield: alcuni capitoli rimossi dai negozi a fine luglio, fine dei servizi a novembre

L'annuncio di EA

La comunicazione ufficiale è eloquente e non dovrebbe lasciare spazio a dubbi. Da sottolineare che le versioni PC rimarranno in vendita e non perderanno i servizi, così come quelle PS4 e Xbox One (dove esistenti):

"A partire da mercoledì 31 luglio, i seguenti #Battlefield verranno rimossi dai negozi digitali e non sarà più possibile acquistarli. Non sarà possibile nemmeno acquistare i relativi contenuti extra, come i DLC.

Battlefield 3 (Xbox 360 e PlayStation 3)

Battlefield 4 (Xbox 360 e PlayStation 3)

Battlefield: Hardline (Xbox 360 e PlayStation 3)

I servizi online per questi titoli su queste piattaforme termineranno il 7 novembre 2024. Anche se l'online sarà chiuso, su queste piattaforme sarà possibile continuare a giocare le campagne single player.

Nota bene: Battlefield 3 sarà ancora disponibile su PC. Battlefield 4 e Battlefield: Hardline saranno ancora disponibili su PC, Xbox One e PlayStation 4. L'annuncio di oggi non riguarda questi titoli e piattaforme."

Insomma, se volete provare uno di questi titoli su queste piattaforme (o in retrocompatibilità) prima che siano rimossi, dovete sbrigarvi ad acquistarli, perché avete poco tempo. Purtroppo il destino dei servizi online di giochi così vecchi è ineluttabile, quando i giocatori sono diventati così pochi da renderli insostenibili.