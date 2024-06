Google Pixel 8 da 128 GB raggiunge un nuovo minimo storico su Amazon Italia: non fatevi sfuggire l'opportunità

In cerca di un nuovo smartphone di ultima generazione che sia anche a un prezzo interessante? Amazon Italia propone uno sconto per un Google Pixel 8 da 128 GB . L'offerta è del 12% rispetto al prezzo mediano. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 602.89€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche tecniche di Google Pixel 8

La scheda tecnica dello smartphone è composta come segue:

Dimensioni: 150.5 x 70.8 x 8.9 mm

150.5 x 70.8 x 8.9 mm Peso: 187 grammi

187 grammi Display: LTPO OLED Actua da 6,2 pollici Risoluzione 1080 x 2400 Refresh rate a 120 Hz Luminosità di picco 2000 nit Aspect Ratio 20:9

SoC: Google Tensor G3

Google Tensor G3 GPU: Immortalis G715

Immortalis G715 RAM: 8 GB di tipo LPDDR5X

8 GB di tipo LPDDR5X Storage: 128 | 256 GB di tipo UFS 3.1

128 | 256 GB di tipo UFS 3.1 Fotocamere posteriori: Principale Wide 50 MP, f/1,7 Grandangolare Ultra-Wide 12 MP, f/2,2 126°

Fotocamera frontale: Principale Wide 10.5 MP, f/2,2

Connettività Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7

802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 Bluetooth: 5.3 con A2DP/LE/aptx HD

5.3 con A2DP/LE/aptx HD Resistenza agli elementi: IP68

IP68 Sensori: Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale, Barometro

Accelerometro, Giroscopio, Bussola elettronica, Prossimità, Impronta Digitale, Barometro Colori: Nero Ossidiana Grigio Verde Rosa

Batteria: 4575 mAh

4575 mAh Prezzo: 8 GB RAM + 128 GB | 799 € 8 GB RAM + 256 GB | 859 €



I contenuti della confezione

Questo modello offre tanti vantaggi, dallo schermo con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, una batteria che promette 24 ore di utilizzo con una sola carica (fino a 72 ore con il risparmio energetico), varie funzioni IA come la Gomma magica per audio che permette di registrare video ed eliminare i rumori di fondo come le automobili e il vento, ma anche la possibilità di fare foto notturne e una VPN integrata di Google One.