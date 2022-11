Bioshock: il film sarà fedele ai videogiochi, afferma il regista

Il film di Bioshock sarà fedele ai videogiochi, perché la mitologia del franchise è ben fatta e non richiede grossi interventi. A dirlo è stato il regista Francis Lawrence, che sta lavorando alla realizzazione della pellicola, come annunciato a febbraio durante la presentazione del progetto del film.

Quando si parla di film o serie TV tratte dai videogiochi la paura generale è che vengano sempre fuori delle opere indegne, come accaduto quasi sempre in passato (ma anche nel presente). Uno dei problemi è che i videogiochi ruotano più intorno al gameplay che alla narrazione, tanto che spesso sceneggiatori e registi tendono ad allontanarsi dal materiale originale, poco sfruttabile in un medium diverso.

La questione non sta nemmeno tanto nel fatto che i fan sono scontenti dei risultati, quanto che spesso vengono fuori delle opere mediocri e senza personalità. Con Bioshock andrà diversamente, almeno per quel che riguarda l'adesione alla mitologia originale, come spiegato da Lawrence in un'intervista con la testata Collider: "No, so cosa vuoi dire. Quando ci penso, mi viene in mente ciò di cui abbiamo parlato in precedenza, ossia che ritengo che ci siano in giro dei grandi videogiochi, che però non sono sostenuti da delle idee di peso. A volte sono ottimi esteticamente o qualcosa del genere, ma ritengo che spesso finiscano per sembrare vuoti perché non sono sorretti da idee vere. La questione è che Bioshock lo è. L'intera mitologia e quel mondo e le idee da cui è nato, c'è davvero molto."

Speriamo che tanta considerazione si traduca in un ottimo film.