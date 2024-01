Blackhawk è la nuova CPU di ARM: aiuterà gli smartphone Android a superare gli Apple SIlicon?

Secondo un recente rapporto, ARM si appresta a presentare il nuovo nucleo CPU Cortex-X5, noto come "Blackhawk".

Il rapporto di Moor Insights and Strategy parla di un core CPU per smartphone progettato per essere il più potente mai realizzato; si prevede che il Cortex-X5 farà il suo debutto sui dispositivi in vendita entro la fine di quest'anno, con un'ampia presenza prevista in eventi futuri come il CES 2025 o il MWC 2025.

In un contesto esteso, è evidente come ARM stia perseguendo una strategia per riconquistare una posizione di rilievo nel settore dei processori mobile.

Nonostante il successo ottenuto attraverso la concessione in licenza di processori ad aziende come Apple, Qualcomm, Huawei e Samsung, la crescente tendenza dei produttori a sviluppare soluzioni interne ha gradualmente eroso il business di ARM.

Per risollevare le sue sorti, l'azienda ha concepito Blackhawk, un processore che si propone di eccellere in prestazioni ed efficienza, integrando anche l'intelligenza artificiale.

Ma cosa rende "Blackhawk" così speciale e come funziona?