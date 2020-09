Blade Runner: Enhanced Edition, un video mostra la rimasterizzazione dei filmati

Nightdive Studios ha pubblicato un nuovo video di Blade Runner: Enhanced Edition per mostrare il processo di rimasterizzazione dei filmati, rimasti comunque identici dal punto di vista della regia e da quello dei contenuti.

Sostanzialmente nel video vengono messe a confronto le sequenze originali con quelle rimasterizzate, rese più definite e fluide grazie all'uso dell'intelligenza artificiale.

Per chi non lo conoscesse, Blade Runner è una splendida e innovativa avventura grafica di Westwood Studios uscita originariamente nel 1997. In assoluto, uno dei migliori videogiochi ispirati al genere cyberpunk. Dopo anni di sparizione dal mercato, Nightdive ha ottenuto i diritti per realizzarne una versione rimasterizzata, sperando che possa attrarre anche i giocatori moderni.

L'uscita di Blade Runner: Enhanced Edition è prevista entro la fine del 2020 su PC, PS4 e Xbox One. Purtroppo non ha ancora una data ufficiale, quindi dobbiamo accontentarci di una generica finestra d'uscita.