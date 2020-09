Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, vendite promettenti: migliore episodio di sempre?

Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 potrebbe diventare il gioco di maggior successo per la serie Activision negli ultimi 15 anni, stando ai primi dati relativi alle vendite, definiti da Benji Sales davvero promettenti.

Protagonista di un debutto al secondo posto nella classifica del Regno Unito dietro Marvel's Avengers, Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 è stato accolto con ottimi voti da parte della stampa internazionale.

"Man mano che arrivano i dati, penso sia estremamente probabile che Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 diventi il gioco di Tony Hawk più venduto almeno degli ultimi quindici anni", ha scritto Benji Sales su Twitter.

"A quanto pare di recente Activision è stata in grado di rilanciare con successo Crash Bandicoot, Spyro the Dragon e ora anche la proprietà intellettuale di Tony Hawk. Un gran bel lavoro."

