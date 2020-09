Xbox Series S: anche l'ESRB ne suggerisce l'esistenza

L'esistenza di Xbox Series S, uno dei segreti peggio tenuti dell'industria, è stata suggerita da un'altra fonte assolutamente affidabile: l'ESRB. In che modo? Normalmente l'ente di classificazione dei videogiochi USA indica chiaramente le piattaforme per cui uscirà un determinato gioco.

Assassin's Creed Valhalla e Call of Duty: Black Ops Cold War usciranno però per una generica piattaforma Xbox Series, senza che sia stata specifica alcuna lettera dopo il nome. Probabilmente ciò è dovuto all'esistenza di più Xbox Series, quindi X e S (per iniziare).

Naturalmente ciò non dimostra niente, ma se uniamo questo indizio a tutti gli altri usciti negli ultimi mesi, compresi quelli provenienti da materiale ufficiale di Microsoft, i dubbi diminuiscono sempre più. Manca quindi solo di sapere quando ci sarà la presentazione di questa fantomatica console.

Intanto siamo ancora in attesa di data e prezzo di Xbox Series X, che almeno è stata presentata.