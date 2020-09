Nintendo Switch, un controller Joy-Con singolo compare in un brevetto

Un controller Joy-Con di tipo singolo per Nintendo Switch è comparso in un brevetto depositato da Nintendo ben due anni fa in Giappone ma convalidato per una valenza internazionale ad aprile 2020.

Sappiamo che Nintendo Switch ha ormai superato le vendite del NES con oltre 62 milioni di unità, ma a quanto pare l'azienda giapponese continua a sfornare idee per aumentare la base installata della sua console, e questo Joy-Con stand alone senz'altro incuriosisce.

Com'è possibile vedere nell'immagine in calce, il dispositivo appare del tutto identico a quelli che già conosciamo, solo non è dotato dell'attacco laterale. Che sia stato pensasto per un uso con Nintendo Switch Lite?

L'introduzione di un prodotto del genere andrebbe in effetti ad aggiungere alla versione solo portatile della piattaforma la possibilità di giocare in multiplayer locale insieme agli amici con i titoli che lo consentono.

Come spesso accade, tuttavia, il brevetto potrebbe alla fine rivelarsi un semplice progetto che non è poi stato concretizzato. Staremo a vedere.