Marvel's Avengers batte Tony Hawk ed è primo nella classifica vendite del Regno Unito

Marvel's Avengers è in testa alla classifica vendite per quanto riguarda i videogiochi in formato fisico nel mercato del Regno Unito per la settimana appena trascorsa, battendo dunque la concorrenza al debutto di Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 e di NBA 2K21.

Si possono fare varie considerazioni sulla top ten dei videogiochi più venduti nel Regno Unito per la settimana appena trascorsa, visto peraltro il debutto di ben tre giochi in contemporanea, ovvero i suddetti.

Come fa notare GamesIndustry.biz, sempre in base ai dati GFK, Marvel's Avengers è giunto primo ma se si confronta all'uscita di Marvel's Spider-Man si vede come quest'ultimo batta con agilità il titolo Square Enix e Crystal Dynamics.

Marvel's Spider-Man, pur essendo un'esclusiva PS4 invece di un multipiattaforma, superò di circa tre volte la quantità di copie vendute da Marvel's Avengers (secondo alcune stime si parla di 56.000 unità per quest'ultimo contro le 190.000 di Spider-Man).

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, pur essendo stato battuto e piazzandosi in seconda posizione, rappresenta invece un ritorno ad ottimi livelli per il brand, considerando che ha realizzato praticamente cinque volte le vendite di Tony Hawk 5 nel 2015, risultando il gioco di Tony Hawk più venduto dal 2006 a oggi.

Infine, NBA 2K21 si è piazzato terzo ma con un calo del 37% nelle vendite rispetto a quanto realizzato NBA 2K20 al lancio nel Regno Unito.

Vediamo dunque la classifica UK della settimana compresa tra il 31 agosto e il 6 settembre: