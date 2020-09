Multiplayer Risponde torna su Twitch oggi alle 16.00: avanti con le vostre domande!

Multiplayer Risponde, la rubrica di Multiplayer.it che stabilisce un filo diretto tra la redazione e i lettori, torna oggi con una nuova puntata. Come da tradizione l'appuntamento è fissato per le 16.00, rigorosamente in diretta su Twitch e in compagnia di Vincenzo Lettera e la sua Palla 8. Il dinamico duo risponderà a tutte le vostre domande inerenti i videogame o meno.

I temi della discussione sono dunque nelle vostre mani: si potrebbe parlare della line up iniziale di PS5 o della solita polemica che ha coinvolto EA, per le sue pratiche aggressive in EA Sports UFC 4.

I temi insomma ci sono sempre, anche in questo periodo di tarda estate, ma potremo anche andare completamente off topic a seconda di cosa ci chiederete: non abbiate timore e iniziate a scrivere le vostre domande qui nei commenti.

Non dimenticatevi che potrete interagire con noi in chat, nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it, dove troverete tanti altri appassionati con cui chiacchierare.

