Blasphemous 2: annunciate le versioni PS4 e Xbox One, ecco il periodo di uscita

Gli sviluppatori di The Game Kitchen hanno svelato che Blasphemous 2 arriverà anche sulle console old-gen PS4 e Xbox One.

I lavori tuttavia sono iniziati solo ora, quindi arriveranno con alcuni mesi di ritardo rispetto alle versioni PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch, in programma per il prossimo 24 agosto. La finestra di lancio in questo caso è fissata all'autunno 2023, con dettagli più precisi in merito che arriveranno in un secondo momento.

"Saluti, peccatori. Abbiamo un aggiornamento per voi riguardo alle versioni old-gen di Blasphemous 2. Siamo felici di confermare che abbiamo iniziato i lavori ora sulle versioni PS4 e Xbox One del gioco e le lanceremo questo autunno", recita il post pubblicato su Twitter dal team di sviluppo.

Blasphemous 2 è un action adventure a scorrimento con influenze metroidvania e souls-like. Ancora una volta nei panni del Penitente affronteremo un mondo pericoloso, pieno di misteri e segreti, nonché di nemici pronti a farci la pelle, in un ciclo infinito di vita, morte e resurrezione.

Abbiamo rivisto in azione il gioco durante giusto poche settimane fa, grazie a un trailer che include un mix di sequenze animate e di gameplay.