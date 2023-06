Offerte Amazon: smart TV LG OLED evo 48 pollici in 4K con HDMI 2.1 cala ancora di prezzo

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un LG OLED evo 48 pollici in 4K con HDMI 2.1. Lo sconto segnalato è di 266€, ovvero del 16%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano per questo prodotto è 1.649€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma: si tratta di un ulteriore calo rispetto all'offerta della precedente settimana. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

La Smart TV LG OLED evo da 48 pollici propone una risoluzione fino a 4K a 120 Hz. Dispone di uscita HDMI 2.1 per il supporto a VRR e Dolby Vision. Supporta anche i comandi vocali e tutte le principali app per lo streaming. Dispone poi anche di Game Dashboard e Game Optimizer per migliorare l'esperienza di gioco.