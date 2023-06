Samsung Z Flip 5 e Fold 5 tra render ufficiali e leak sul nuovo display pieghevole

Samsung si avvicina all'evento di presentazione Unpacked con alcuni render ufficiali e alcuni leak riguardanti in particolare Samsung Z Flip 5 e Z Fold 5, le nuove versioni degli smartphone con display pieghevole che sembrano portare diverse novità interessanti al settore.

Quelli che dovrebbero essere i render ufficiali di Samsung Galaxy Z Fold 5, dedicati alla campagna stampa del nuovo dispositivo, sono iniziati ad affiorare in rete ma non sembrano mostrare molte variazioni rispetto al modello precedente.

Galaxy Z Fold 5, un render ufficiale

Esteticamente, lo smartphone è vicino al Galaxy S23 ma ovviamente dotato di schermo doppio pieghevole in due, in attesa di ulteriori informazioni sulle sue caratteristiche hardware.

Più interessanti sono i leak riguardanti Samsung Z Flip 5, che potrebbe portare delle novità significative a questo tipo di smartphone, soprattutto grazie al nuovo display esterno.

Galaxy Z Flip 5, un presunto rendere trapelato online

In base a quanto emerso online, e ancora non ufficiale, Galaxy Z Flip 5 sembra essere dotato di un display molto ampio nella parte esterna, che avrebbe così un'ampia superficie visibile anche da chiuso.

In questa maniera, lo Z Flip 5 si porre in linea con il display esterno del Motorola Razr Plus, rendendo lo schermo in questione un elemento effettivamente utile ed efficace anche tenendo lo smartphone chiuso.

Samsung Galaxy Z Flip 5, confronto fra il display esterno del Flip 4 e il nuovo

Con un nuovo display esterno che dovrebbe contare su una superficie di circa 3,4 pollici, questo potrebbe consentire l'utilizzo di una maggiore quantità di app, che potrebbero essere ottimizzate per questa visualizzazione.

Oltre alla possibilità di far funzionare lettori musicali o visualizzare informazioni di base, una configurazione del genere potrebbe consentire di leggere e inviare messaggi, vocali e video di vario tipo senza dover necessariamente aprire ogni volta lo smartphone, cosa che rappresenta ancora un elemento di scomodità per questo tipo di dispositivi.

In ogni caso, ne sapremo di più durante l'evento Samsung Unpacked, che dovrebbe tenersi nel mese di luglio a Seoul, in attesa di informazioni più precise al riguardo.