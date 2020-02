Bleeding Edge, niente microtransazioni per il gioco di Ninja Theory

Bleeding Edge non includerà microtransazioni: il nuovo gioco sviluppato da Ninja Theory consentirà di sbloccare tutti i contenuti senza dover pagare.



In uscita il 24 marzo su PC e Xbox One, Bleeding Edge sarà protagonista di una closed beta che permetterà agli utenti di provare l'esperienza in anteprima, anche in relazione a questa peculiarità appena rivelata dal creative director, Rahni Tucker.



Stando alle parole di Tucker, infatti, non sono presenti microtransazioni allo stato attuale, effettuando il preorder si potranno ottenere dei bonus cosmetici ma, in generale, tutti questi oggetti saranno sbloccabili semplicemente giocando.



L'approccio cambierà in futuro? Molto dipende da quella che sarà l'accoglienza da parte degli utenti e le loro specifiche richieste, ma una cosa è certa: Ninja Theory non vuole introdurre alcun contenuto che possa influenzare il bilanciamento del gameplay.



Come già riportato, per provare Bleeding Edge in closed beta vi basterà aver prenotato il gioco oppure possedere un abbonamento a Xbox Game Pass.