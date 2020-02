WhatsApp: la Dark Mode arriva su iPhone, con l'ultima beta per iOS

Di tempo ce n'è voluto parecchio, ma WhatsApp è finalmente pronto a sfoderare la propria Dark Mode anche su dispositivi iOS, precisamente sugli iPhone di Apple. Vi state chiedendo come e quando? Abbiamo per voi le risposte giuste, per fortuna.

La nuova beta di WhatsApp per dispositivi iOS è la 2.20.30 e sì, reca in descrizione anche la presenza della Dark Mode: potrete finalmente attivare la Modalità Scura sul vostro iPhone. Del resto che senso aveva ritardare oltre? La Dark Mode di WhatsApp su android è già disponibile, e molte altre applicazioni su iPhone dispongono da tempo della propria modalità scura.

Per installare la beta di WhatsApp su iPhone con la Modalità Scura dovrete entrare a far parte del programma WhatsApp TestFlight, ma è ormai questione di tempo prima che la feature venga resa disponibile per tutti quanti.