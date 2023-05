BlizzCon 2023: annunciate le date dell'evento Blizzard

Blizzard ha annunciato le date della BlizzCon 2023: si svolgerà il 3 e il 4 novembre 2023 presso l'Anaheim Convention Center, in California. Si tratta della prima edizione dal vivo con pubblico sin dal 2019, dato che le ultime tre edizioni si sono svolte in formato online o sono state annullate per via della pandemia da COVID-19.

L'annuncio è stato accompagnato da un breve trailer, con alcune sequenze girate durante le precedenti manifestazioni e che celebrano la community dei giochi Blizzard.

Per il resto Blizzard al momento non ha condiviso ulteriori informazioni, ma ha promesso che maggiori dettagli sul programma dell'evento, biglietti, cosplay e concorsi verranno annunciati durante il prossimo mese.

Per chi non lo conoscesse, il BlizzCon è l'evento annuale organizzato da Blizzard per presentare le ultime novità sui giochi della compagnia, tra cui citiamo ad esempio World of Warcraft, Overwatch 2, Hearthstone, Diablo 4 e Immortal. Solitamente gli annunci più importanti arrivano proprio in occasione di queste manifestazioni, quindi se siete dei fan dei titoli realizzati dal colosso di Irvine si tratta di un appuntamento davvero da non perdere.

Non solo videogiochi, come accennato in precedente il BlizzCon è un evento che permette alla community di riunirsi e condividere la propria passione videoludica. Nelle precedenti edizioni infatti ci sono stati anche concorsi di cosplay, contest fotografici e artistici, sessioni di Q&A con i team di sviluppo e via dicendo.