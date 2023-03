Blood Bowl 3, aggiornamento disponibile: risolve i problemi con la monetizzazione

Blood Bowl 3 ha ricevuto un importante aggiornamento, tramite cui il team di sviluppo ha provato a risolvere i problemi legati al sistema di monetizzazione presente nel gioco, che come saprete ha fatto parecchio discutere.

È proprio per rispondere alla pioggia di critiche dai giocatori di Blood Bowl 3 che i ragazzi di Cyanide Studios hanno lanciato la patch 1.0.6.0 su PC e console, che appunto va a rivedere i meccanismi disegnati dal team per garantire la sostenibilità futura dell'esperienza.

"Blood Bowl 3 è stato progettato per offrire un'esperienza prolungata nel tempo, con l'aggiunta di nuovi contenuti, caratteristiche ed eventi competitivi", si legge nel comunicato stampa. "Gli sviluppatori sono ben consapevoli che le fondamenta del gioco e la qualità del gameplay sono essenziali."

"La nuova patch rilasciata oggi affronta uno dei più importanti feedback relativi al sistema di monetizzazione del gioco: d'ora in poi, tutti gli equipaggiamenti Comuni, Rari ed Epici sbloccati tramite un acquisto o una ricompensa nel gioco potranno essere utilizzati illimitatamente tra le squadre su altri personaggi nella stessa posizione."

Dunque non sarà più necessario acquistare più copie dello stesso oggetto per poter equipaggiare i personaggi che giocano nella stessa posizione, e gli utenti che hanno comprato più pezzi uguali verranno rimborsati della Warpstone spesa in tale maniera.

Si tratta di un primo ma importante passo nella direzione di un'esperienza più bilanciata, ma ovviamente non l'ultimo: da qui all'inizio della Stagione 1 di Blood Bowl 3, fissato per maggio, gli sviluppatori continueranno a migliorare il gioco sulla base dei feedback espressi dalla community.

Non è finita qui: come compensazione per i problemi che hanno caratterizzato il lancio del gioco, il Blood Pass della Stagione 1 sarà gratuito per tutti gli utenti.