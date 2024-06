Bloodborne arriva su PC sottoforma di mod per Elden Ring

Bloodborne uscirà mai su PC? L'esclusiva di FromSoftware per PS4 non ha mai ricevuto una conversione ufficiale e, a dirla tutta, nemmeno se ne intravede una all'orizzonte. Del resto sono anni che gli utenti PlayStation chiedono un aggiornamento o una riedizione dell'originale, senza essere accontentati, quindi le speranze che qualcosa si muova in via ufficiale sono pochissime. Un modder però non vuole arrendersi e sta tentando l'impresa di proporre un'esperienza simile su PC, modificando Elden Ring .

Dove scaricarla

Quindi l'intera mappa di Elden Ring è stata immersa nell'oscurità eterna, sono state aggiunte le armi originali e meccaniche come la parata con le pistole, i passi rapidi, zero limiti di carico per l'equipaggiamento e persino una meccanica di cura in stile Bloodborne. Molti dei boss e dei nemici normali sono stati rivisti per adattarsi meglio a un mondo gotico.

Un'altra immagine della mod

Lo sviluppatore afferma che in Graceborne il giocatore ha a disposizione 22 nuovi set di armature, 35 armi, 17 armi truccate e cinque armi da fuoco. La mod è ancora in fase alpha. Attualmente non funziona con Shadow of the Erdtree, ma sono in arrivo dei fix per renderla compatibile. Ovviamente i bug non mancano, ma sono in fase di risoluzione. Del resto abbiamo perdonato quelli di Elden Ring al lancio, quindi perché dovremmo scandalizzarci per quelli di una mod amatoriale?

Per scaricare Graceborne non vi resta che andare su Nexus Mods e seguire le instruzioni per l'installazione, dopo averla scaricata.